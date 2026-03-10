Turismo De Negri Progecta | Chi partito con il tour operator è già tornato da Dubai

Un rappresentante di Progecta afferma che chi ha prenotato con i tour operator è già tornato da Dubai. Egli propone di aprire le fiere al pubblico con biglietto a pagamento, sostenendo che i viaggi organizzati attirano più partecipanti rispetto a chi sceglie di viaggiare autonomamente. La sua proposta mira a coinvolgere i consumatori attraverso un referendum.

Giovedì al via la 29esima edizione della Bmt. "La mia proposta è di aprire le fiere al consumatore" “Vorrei fare un referendum per vedere se vince la mia proposta di aprire le fiere, con biglietto a pagamento, anche al consumatore che oggi si sta rendendo conto che se fa da sé magari resta a Dubai, alle Maldive, mentre tutti quelli che sono partiti con tour operator e viaggi organizzati, al momento, sono ritornati in patria senza problemi. Il consumatore va su internet per organizzarsi il viaggio da solo perché non conosce chi lo costruisce, chi lo rivende”. Così alla Dire Angioletto De Negri, patron di Progecta e organizzatore della Borsa... 🔗 Leggi su Today.it

