La guerra e i viaggi il tour operator | Gli italiani non si fermano cambiano destinazioni e rotte

Nonostante le cancellazioni di migliaia di voli tra Europa, Asia e Africa causate dal conflitto, gli italiani continuano a viaggiare, modificando comunque le destinazioni e le rotte. Il settore dei tour operator registra ancora una certa attività, con cambiamenti nelle preferenze di viaggio e spostamenti verso mete alternative. La situazione ha portato a disagi nei primi giorni, ma non ha bloccato del tutto la voglia di partire.

Molti osservatori del settore turistico si aspettavano un contraccolpo immediato sul mercato dei viaggi: cancellazioni diffuse, prenotazioni in caduta e operatori in allarme. Diversi media hanno raccontato lo scenario proprio in questi termini. In realtà il quadro è più sfumato di quanto si racconti: non si è registrato uno stop generalizzato ai viaggi degli italiani e nemmeno sulle prenotazioni. Il turismo non si ferma: cambiano le destinazioni «Da diversi anni il viaggiatore italiano è maturato nella capacità di valutare quali sono le aree a rischio o meno in un momento di crisi, come quello che stiamo vivendo nel Golfo Persico», spiega Marco Peci. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

