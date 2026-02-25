Separate le carriere di Matteo Salvini senza se e senza ma che come giudice è proprio scarso

Matteo Salvini si distingue per le sue carriere separate, dopo essere stato coinvolto in un procedimento giudiziario legato a un incidente a Milano Rogoredo. Il giudice, considerato poco attento, ha emesso una condanna di dodici anni contro l’ex assessore Massimo Adriatici, coinvolto in un grave episodio. I giorni sono stati difficili per Salvini, che ora affronta questa vicenda che ha scosso la sua immagine pubblica. La vicenda si conclude con una sentenza definitiva.

Giorni da incubo per il “giudice Salvini”: che dopo essere stato col poliziotto killer di Milano Rogoredo “senza se e senza ma”, poi arrestato per omicidio volontario, ha dovuto fare i conti con la condanna a dodici anni per il suo ex assessore Massimo Adriatici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Matteo Salvini ora chieda scusa al ragazzo ucciso dal poliziotto, senza se e senza maMatteo Salvini dovrebbe chiedere scusa al ragazzo ucciso da un poliziotto, senza esitazioni.

Rogoredo, come Salvini e la destra hanno difeso l’agente accusato di omicidio “senza se e senza ma”Il governo invita alla cautela nel caso di Rogoredo, dopo settimane di forte sostegno da parte di Salvini e della destra, che hanno difeso senza esitazioni l’agente coinvolto nell’omicidio di un giovane di 28 anni.

Temi più discussi: Separazione delle carriere, che cos'è, a chi conviene, perché se ne parla; È vero che le carriere dei magistrati sono già separate?; Sorteggio, Alta Corte e carriere separate. Al Coa di Roma il confronto tra Sì e No; Carriere separate: storia della sinistra riformista.

Referendum. Carriere separate e 2 Csm estratti a sorte. Ecco la riformaCarriere separate per pubblici ministeri e giudici, due Csm, entrambi presieduti dal capo dello Stato e i cui componenti saranno nominati tramite sorteggio, funzione disciplinare affidata ad una Alta ... ansa.it

«Con le carriere separate indagati e imputati saranno esaminati finalmente da un giudice terzo»Le dichiarazione dell’avvocato Roberto Le Pera, presidente della Camera Penale di Cosenza, nell’incontro svoltosi all’Unical con Giuseppe Conte e Giorgio Mulè ... cosenzachannel.it

Sulla vicenda del poliziotto arrestato a Rogoredo, Elsa Fornero ha commentato duramente l’intervento di Matteo Salvini. #dimartedi x.com

#dimartedi Sulla vicenda del poliziotto arrestato a Rogoredo, Elsa Fornero ha commentato duramente l’intervento di Matteo Salvini. - facebook.com facebook