Massimo D'Alema si presenta all’appuntamento con le sue idee chiare. Non ha cambiato rotta e ha deciso di dire no alla riforma costituzionale della magistratura, nonostante le celebrazioni e le esposizioni in corso. L’ex ministro si mostra deciso a mantenere le sue convinzioni, senza farsi influenzare dal clamore intorno alla riforma.

Orgogliosamente ostinato nelle sue abitudini, Massimo D’Alema non ha voluto mancare all’appuntamento con la sorpresa annunciando, fra mostre e celebrazioni, il suo no referendario alla riforma costituzionale della magistratura, più che della giustizia declamata con qualche esagerazione anche dai sostenitori. La sorpresa deriva dal ricordo, che personalmente ho nitido- confermato anche da autorevoli testimonianze di cui scriverò- dello stesso D’Alema presidente della più celebre, direi, delle commissioni bicamerali per riforme più o meno organiche della Costituzione. Presidente, nel 1997, per scelta soprattutto di Silvio Berlusconi, che dai banchi dell’opposizione di centrodestra lo preferì ad altri esponenti della sinistra che ambivano a quella carica, neppure tanto dietro le quinte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Massimo D'Alema, la bicamerale e le carriere separate

