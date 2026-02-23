12mila fette di pizza al giorno storiche prime volte e interviste che rimarranno nella storia | tutte le curiosità olimpiche

La produzione di 12mila fette di pizza ogni giorno nasce dall’affluenza record di atleti e staff ai Giochi Olimpici, con quasi 2.900 partecipanti e rappresentanze di 92 nazioni diverse. Questa grande richiesta alimentare ha portato a numerose “prime volte” e momenti storici, tra interviste memorabili e iniziative innovative. La logistica per garantire cibo a tutti si rivela una sfida concreta per gli organizzatori, mentre le cucine continuano a servire con efficienza.

Circa 2mila e 900 gli atleti in gara, 92 Comitati Olimpici Nazionali, oltre agli Atleti Individuali Neutrali. 116 eventi da medaglia e un totale di 740 “metalli” assegnati. Si sono concluse le Olimpiadi di Milano – Cortina 2026, da record per l’Italia ma non solo. Tra discipline esordienti come lo sci alpinismo e storiche “prime volte” per il Sudamerica e altri stati, sono state Olimpiadi che hanno raccontato tanto: da interviste surreali con tradimenti confessati in tv a dediche speciali ( Tomasoni a Lorenzi e Botn a Bakken su tutti ) al traguardo, i Giochi Olimpici hanno lasciato come sempre tante storie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Milano-Cortina, bilancio dei biglietti e curiosità: ogni giorno mangiati 365 chili di pasta e 12mila fette di pizza.Milano, 22 febbraio 2026 - Venduti di 1,3 milioni di bigliett i, con un tasso di occupazione degli spalti pari al 80% della capacità complessiva degli impianti dei Giochi olimpici di Milano Cortina. ilgiorno.it

