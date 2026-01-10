Corriere dello Sport – Calciomercato diretta da Raspadori a Sterling segui tutte le trattative di oggi LIVE

Da justcalcio.com 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui le ultime novità del calciomercato con il Corriere dello Sport. In questa aggiornamento in tempo reale, troverai tutte le trattative più importanti di oggi, da Raspadori a Sterling. Restate con noi per le notizie più recenti e approfondimenti su trasferimenti e rumors, aggiornati costantemente per offrire un quadro completo delle operazioni in corso.

2026-01-09 10:35:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere:   19:50. Reggiana, preso Belardinelli dall’Empoli. Ufficiale il trasferimento a titolo temporaneo di Luca Belardinelli alla Reggiana. Il centrocampista saluta l’Empoli. 19:38. El Aynaoui ancora titolare in Coppa d’Africa: se passa il turno, può favorire l’affare Zirkzee-Roma. El Aynaoui si prepara ad affrontare i quarti di finale di questa Coppa d’Africa con il suo Marocco: di fronte, il Camerun guidato da Mbeumo, attaccante del Manchester United che potrebbe avvicinare Zirkzee alla Roma. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

corriere dello sport 8211 calciomercato diretta da raspadori a sterling segui tutte le trattative di oggi live

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Calciomercato diretta, da Raspadori a Sterling, segui tutte le trattative di oggi LIVE

Leggi anche: Corriere dello Sport: “Sterling è l’ultima idea british”

Leggi anche: Ritorno di Raspadori al Napoli? Novità dal Corriere dello Sport: cambia tutto!

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Corriere dello Sport – dallo scambio con Inzaghi per Cancelo alle incognite Frattesi e Asllani; Corriere dello Sport – il centrocampista olandese sbarca a Fiumicino; Corriere dello Sport – Lazio vicina a Ratkov del Salisburgo Guendouzi a un passo dal Fenerbahce; Corriere dello Sport – i retroscena della riunione tra Gasperini e Friedkin a Roma.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.