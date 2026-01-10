Corriere dello Sport – Calciomercato diretta da Raspadori a Sterling segui tutte le trattative di oggi LIVE
Segui le ultime novità del calciomercato con il Corriere dello Sport. In questa aggiornamento in tempo reale, troverai tutte le trattative più importanti di oggi, da Raspadori a Sterling. Restate con noi per le notizie più recenti e approfondimenti su trasferimenti e rumors, aggiornati costantemente per offrire un quadro completo delle operazioni in corso.
2026-01-09 10:35:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: 19:50. Reggiana, preso Belardinelli dall’Empoli. Ufficiale il trasferimento a titolo temporaneo di Luca Belardinelli alla Reggiana. Il centrocampista saluta l’Empoli. 19:38. El Aynaoui ancora titolare in Coppa d’Africa: se passa il turno, può favorire l’affare Zirkzee-Roma. El Aynaoui si prepara ad affrontare i quarti di finale di questa Coppa d’Africa con il suo Marocco: di fronte, il Camerun guidato da Mbeumo, attaccante del Manchester United che potrebbe avvicinare Zirkzee alla Roma. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: Corriere dello Sport: “Sterling è l’ultima idea british”
Leggi anche: Ritorno di Raspadori al Napoli? Novità dal Corriere dello Sport: cambia tutto!
Corriere dello Sport – dallo scambio con Inzaghi per Cancelo alle incognite Frattesi e Asllani; Corriere dello Sport – il centrocampista olandese sbarca a Fiumicino; Corriere dello Sport – Lazio vicina a Ratkov del Salisburgo Guendouzi a un passo dal Fenerbahce; Corriere dello Sport – i retroscena della riunione tra Gasperini e Friedkin a Roma.
According to Corriere dello Sport, Tottenham’s asking price for Radu Dragusin, who is wanted by Roma and Fiorentina, is €15m. x.com
Iervolino al Corriere dello Sport: “Fate lavorare in santa pace Faggiano e Raffaele” - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.