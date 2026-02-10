L' Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Avellino annuncia l' inaugurazione di una nuova sede

Questa settimana ad Avellino si tiene l'inaugurazione di una nuova sede per i commercialisti e gli esperti contabili. L’evento si svolgerà giovedì 12 febbraio alle 18. La nuova struttura mira a offrire uno spazio più funzionale per i professionisti e a rafforzare i rapporti con le istituzioni locali. È un passo importante per migliorare i servizi e il dialogo con il territorio.

Un nuovo spazio dedicato alla professione, al dialogo con le Istituzioni e al servizio del territorio: l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avellino inaugura la nuova sede giovedì 12 febbraio alle ore 18.30, in via Francesco Fariello (presso il Terminal Air).

