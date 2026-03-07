Filippo Ricci nominato alla presidenza della Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Filippo Ricci, commercialista di Cattolica, è stato nominato alla presidenza della Fondazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini. La nomina è stata ufficializzata di recente e Ricci assume il ruolo di presidente. La sua nomina è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale dell’ente. Ricci succede a chi ricopriva precedentemente questa posizione.

Per i prossimi quattro anni guiderà l'organismo insieme ai consiglieri che si insedieranno ufficialmente nelle prossime settimane È Filippo Ricci, commercialista di Cattolica, il nuovo presidente della Fondazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Rimini. Per i prossimi quattro anni guiderà l'organismo insieme ai consiglieri che si insedieranno ufficialmente nelle prossime settimane. La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini dal 2009 opera con lo scopo di tutelare la figura professionale seguendo un programma che valorizzi la categoria al servizio della collettività in cui opera.