Da Bellaria a Roma | il Pentathlon della mobilità dolce diventa caso studio al ministero

Dal comune di Bellaria Igea Marina arriva un esempio di mobilità sostenibile che ha attirato l’attenzione del ministero. Il cosiddetto Pentathlon della mobilità dolce, un progetto che coinvolge diverse iniziative per ridurre l’uso dell’auto e migliorare la vivibilità urbana, è stato analizzato come caso studio. La collaborazione tra amministrazioni locali e associazioni ha portato a risultati concreti e visibili.

Il 'Pentathlon della mobilità dolce a Bellaria Igea Marina', vero e proprio test del sistema di trasporto cittadino, la messa a terra di concrete alternative all'utilizzo dell'auto, rigenerazioni del tessuto urbano che guardano alla sostenibilità, la sinergia tra istituzioni e mondo associativo.