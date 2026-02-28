Mogol da Sanremo a Roma con elicottero dei pompieri | il caso diventa politico

Mogol si è spostato da Sanremo a Roma utilizzando un elicottero dei vigili del fuoco. Piantedosi ha commentato la scelta del paroliere, mentre il PD e il M5S hanno espresso critiche sulla gestione dei mezzi di soccorso. La vicenda sta attirando l’attenzione dei media e sollevando diverse reazioni pubbliche. La discussione riguarda principalmente l’utilizzo di risorse di emergenza per fini privati o istituzionali.

Piantedosi difende il volo del paroliere tra le critiche feroci di PD e M5S sulla gestione dei mezzi di soccorso. Il passaggio di Giulio Repetti, in arte Mogol, dal palco dell'Ariston alle celebrazioni romane per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha scatenato una tempesta politica. Dopo aver ricevuto il premio alla carriera durante la terza serata del Festival di Sanremo, il celebre autore ottantanovenne ha raggiunto la Capitale a bordo di un elicottero del nucleo elisoccorso. Questa decisione ha immediatamente innescato la reazione delle opposizioni, che considerano l'uso del velivolo istituzionale come un privilegio ingiustificato a discapito dei servizi essenziali per la cittadinanza.