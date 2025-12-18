Al CES 2026 LG ridisegna il futuro della mobilità | l’auto diventa uno spazio intelligente e affettivo

Al CES 2026, LG rivoluziona il concetto di mobilità presentando un’auto che va oltre il semplice mezzo di trasporto. Diventa uno spazio intelligente, sensibile e affettivo, capace di adattarsi alle esigenze di chi la vive. Una visione futura in cui tecnologia e emozioni si incontrano, trasformando l’esperienza di guida e di viaggio in qualcosa di più personale e coinvolgente.

© Periodicodaily.com - Al CES 2026 LG ridisegna il futuro della mobilità: l’auto diventa uno spazio intelligente e “affettivo” Al CES 2026 LG presenta una visione evoluta della mobilità, in cui l’automobile non è più solo un mezzo di trasporto, ma uno spazio intelligente, sensibile e personalizzato, capace di adattarsi alle persone che lo abitano. Al centro di questa trasformazione c’è l’Affectionate Intelligence, l’approccio con cui LG integra l’intelligenza artificiale nell’abitacolo per migliorare comfort, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: LG annuncerà al CES 2026 il suo primo TV LCD micro RGB Leggi anche: LG Display presenterà al CES 2026 una nuova generazione di OLED per i TV La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Apple scommette sull'India: una nuova era per la produzione degli iPhone. LG Sound Suite: audio modulare e Dolby Atmos FlexConnect al CES 2026 - driven tuning, capace di adattare il suono alla stanza e offrire un’esperienza home theater immersiva e ... news.fidelityhouse.eu

Novità LG: Micro RGB evo al CES 2026 e Copilot su smart TV - LG al CES 2026 combina display Micro RGB di nuova generazione e funzionalità AI avanzate, tra cui Microsoft Copilot e Live Plus, per offrire prestazioni elevate e interazione intelligente, suscitando ... news.fidelityhouse.eu

LG svela Micro RGB evo: al CES 2026 il nuovo TV con 100% di copertura BT.2020 - Una tecnologia innovativa che promette una copertura cromatica totale e prestazioni di fascia alta, con ... hwupgrade.it

Epsom rivoluziona il Betfred Derby Festival 2026 Il Jockey Club annuncia un investimento record da £6 milioni che ridisegna il futuro del Derby: montepremi stellari, nuovo programma e iniziative dedicate al pubblico più giovane. Il Derby raggiunge £2 m - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.