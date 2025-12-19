Parco Urbano | l’inaugurazione della nuova area sportiva e dell’area di aggregazione sociale per famiglie
Il Parco Urbano si arricchisce di una nuova area sportiva e di uno spazio di aggregazione sociale per famiglie, trasformandosi in un punto di riferimento della città. Situato vicino all’Anfiteatro Campano, questo luogo simbolo invita a vivere momenti di benessere e socialità, rafforzando il senso di comunità e identità collettiva. Una nuova tappa nel percorso di crescita e valorizzazione del nostro territorio.
Un luogo simbolo della città, a ridosso dell’Anfiteatro Campano, che diventa sempre più spazio di incontro, benessere e identità collettiva. Sabato 20 si terrà l’inaugurazione delle nuove aree dedicate allo sport, ai giochi e all’aggregazione sociale presso il Parco Urbano per il quale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: La "collina" dei fanghi dell'alluvione al parco urbano diventerà un'area giochi con labirinto, scivoli e arrampicate
Leggi anche: Medio Levante, fissata l'inaugurazione della nuova area di sgambatura per cani
DOMENICA 21 DICEMBRE 2025 presso Parco Urbano, loc. Cavallino ore 10.00-22.00 IL PAESE DEL NATALE intrattenimento per tutta la famiglia, laboratori, mercatini e food truck ore 10.00-18.00 BRICK CHRISTMAS FAMILY CONTEST Sfi - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.