Parco Urbano | l’inaugurazione della nuova area sportiva e dell’area di aggregazione sociale per famiglie

Il Parco Urbano si arricchisce di una nuova area sportiva e di uno spazio di aggregazione sociale per famiglie, trasformandosi in un punto di riferimento della città. Situato vicino all’Anfiteatro Campano, questo luogo simbolo invita a vivere momenti di benessere e socialità, rafforzando il senso di comunità e identità collettiva. Una nuova tappa nel percorso di crescita e valorizzazione del nostro territorio.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.