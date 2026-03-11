Curiosità Salerno a Bruxelles per l’incontro generale dei 400 centri della rete nell’UE

Il 12 e 13 marzo, Europe Direct Salerno sarà a Bruxelles per partecipare all’incontro che coinvolge più di 400 centri attivi in tutta l’Unione europea. L’evento riunisce rappresentanti e operatori di diverse realtà, con l’obiettivo di condividere esperienze e discutere le attività dei centri di informazione e supporto ai cittadini europei. La partecipazione rappresenta un momento di confronto tra le varie organizzazioni coinvolte.

Il 12 e 13 marzo Europe Direct Salerno parteciperà a Bruxelles all'incontro generale che metterà insieme oltre 400 centri attivi in tutta l'Unione europea. L'evento riunirà i rappresentanti della rete per scambiare buone pratiche su come promuovere il dialogo democratico in Europa e coordinare le.