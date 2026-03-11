EUROPE DIRECT Salerno a Bruxelles per l’incontro generale dei 400 centri della rete nell’UE

Il 12 e 13 marzo, EUROPE DIRECT Salerno parteciperà a Bruxelles all'incontro generale che riunirà oltre 400 centri attivi in tutta l'Unione Europea. Questo evento permetterà di scambiare buone pratiche sulla promozione del dialogo democratico in Europa e di coordinare le strategie locali per i prossimi anni. L'incontro, che durerà due giorni, si aprirà con un videomessaggio della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Il programma includerà anche workshop e momenti di confronto con funzionari della Commissione Europea e del Parlamento Europeo. Quest'evento segna l'avvio della nuova generazione dei centri EUROPE DIRECT, che fungono da punto di contatto diretto tra la Commissione Europea e i cittadini a livello locale.