cura del verde via le piante malate

Sono stati completati i lavori di potatura delle piante nelle aree verdi pubbliche della città e della Città Alta. Con l’arrivo della bella stagione, è ripresa la manutenzione degli spazi verdi nei diversi quartieri, per rimuovere le piante malate e favorire la crescita di nuove. Questa attività interessa tutte le zone della città, garantendo un ambiente più curato e ordinato.

Terminati i lavori di potatura delle piante, con l’arrivo della bella stagione riparte la manutenzione delle aree verdi pubbliche in tutti i quartieri della città e nella Città Alta. Da marzo dell’anno scorso l’amministrazione ha effettuato numerosi interventi di potatura su circa cinquemila piante, per un costo complessivo di 160mila euro. L’assessore all’ambiente e decoro urbano, Giuseppe Cognigni, ha reso noto l’elenco degli interventi svolti fino ad ora: potatura lecci di zona Cecchetti, potatura tigli su via Saragat e vicino alla scuola materna e asilo nido; altri interventi in via Fontanella; via D’Annunzio; Santa Maria Apparente (area di via Lotto, scuola materna e asilo nido). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

