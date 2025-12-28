Piante e team building adesso in via del Campo si fa squadra con il verde | Stimola estro e relax

28 dic 2025

A Via del Campo, il team building si arricchisce con attività legate al verde, favorendo collaborazione e benessere. Therra Botanic propone laboratori di piante e creazioni, come terrari, utili a stimolare la creatività e ridurre lo stress. Un modo semplice e naturale per rafforzare i legami tra colleghi, promuovendo un ambiente di lavoro più sereno e stimolante.

Da Therra Botanic c’è chi organizza anche il compleanno. “Cimentarsi con terrari e creazioni può sconfiggere l’ansia”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Piante e team building, adesso in via del Campo si fa squadra con il verde: "Stimola estro e relax"

