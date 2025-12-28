Piante e team building adesso in via del Campo si fa squadra con il verde | Stimola estro e relax

A Via del Campo, il team building si arricchisce con attività legate al verde, favorendo collaborazione e benessere. Therra Botanic propone laboratori di piante e creazioni, come terrari, utili a stimolare la creatività e ridurre lo stress. Un modo semplice e naturale per rafforzare i legami tra colleghi, promuovendo un ambiente di lavoro più sereno e stimolante.

Da Therra Botanic c’è chi organizza anche il compleanno. “Cimentarsi con terrari e creazioni può sconfiggere l’ansia”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Piante e team building, adesso in via del Campo si fa squadra con il verde: “Stimola estro e relax” Leggi anche: Il Meyer si colora di verde: 300 piante e un roseto per un futuro sostenibile Leggi anche: Capo Verde fa la storia e si qualifica ai Mondiali. Poi l’invasione di campo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Piante e team building, adesso in via del Campo si fa squadra con il verde: “Stimola estro e relax”; Il governatore Bucci e l’assessore Nicolò visitano i pronto soccorso di Galliera e San Martino; Pranzi di Natale di Sant’Egidio, a tavola in 14 mila. Salis: “Genova campione di solidarietà”; Amiu, via al nuovo cda: Macchi presidente. Salis: “Ora sfide decisive in tempi molto rapidi”. Piante e team building, adesso in via del Campo si fa squadra con il verde: “Stimola estro e relax” - “Cimentarsi con terrari e creazioni può sconfiggere l’ansia” ... ilsecoloxix.it

Piante grasse, adesso brillano al buio - Nel laboratorio di botanica dell’Università Agricola della Cina Meridionale, alcune piante grasse brillano di una luce soffusa che ricorda le atmosfere di Avatar. tomshw.it

Buon Natale da tutto il team di Piante Larosa Giuseppe! Grazie per aver scelto anche quest’anno la nostra passione per il verde Vi auguriamo di trascorrere un Natale sereno, ricco di gioia, amore e natura Che il nuovo anno sbocci di soddisfazioni! - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.