Levante il Comune affida ai residenti la cura del verde | partono le adozioni delle aree pubbliche

Il Comune di Levante ha deciso di affidare ai residenti la cura di alcune aree verdi pubbliche nel quartiere Madonna del Freddo. Da oggi, i cittadini possono proporre di prendersi cura di questi spazi, che fino a ora erano lasciati senza interventi specifici. La scelta mira a coinvolgere la comunità e a mantenere più curati i parchi e i giardini della zona. Le adesioni sono aperte e chi desidera partecipare può già mettersi in contatto con l’amministrazione comunale.

Saranno i cittadini a occuparsi della manutenzione di alcune aree verdi del quartiere Levante – Madonna del Freddo. Dopo anni di promesse rimaste sulla carta, i residenti si sono organizzati e hanno chiesto formalmente l'adozione di zone in stato di abbandono. Il Comune ha accolto la proposta

Levante, il Comune affida ai residenti la cura del verde: partono le adozioni delle aree pubbliche
Il Comune approva l'affidamento sperimentale delle aree verdi del quartiere Lavante ai residenti: via ai lavori di manutenzione con mezzi propri e senza costi per l'ente

