Levante il Comune affida ai residenti la cura del verde | partono le adozioni delle aree pubbliche

Il Comune di Levante ha deciso di affidare ai residenti la cura di alcune aree verdi pubbliche nel quartiere Madonna del Freddo. Da oggi, i cittadini possono proporre di prendersi cura di questi spazi, che fino a ora erano lasciati senza interventi specifici. La scelta mira a coinvolgere la comunità e a mantenere più curati i parchi e i giardini della zona. Le adesioni sono aperte e chi desidera partecipare può già mettersi in contatto con l’amministrazione comunale.

