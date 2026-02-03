Levante il Comune affida ai residenti la cura del verde | partono le adozioni delle aree pubbliche
Il Comune di Levante ha deciso di affidare ai residenti la cura di alcune aree verdi pubbliche nel quartiere Madonna del Freddo. Da oggi, i cittadini possono proporre di prendersi cura di questi spazi, che fino a ora erano lasciati senza interventi specifici. La scelta mira a coinvolgere la comunità e a mantenere più curati i parchi e i giardini della zona. Le adesioni sono aperte e chi desidera partecipare può già mettersi in contatto con l’amministrazione comunale.
Saranno i cittadini a occuparsi della manutenzione di alcune aree verdi del quartiere Levante – Madonna del Freddo. Dopo anni di promesse rimaste sulla carta, i residenti si sono organizzati e hanno chiesto formalmente l’adozione di zone in stato di abbandono. Il Comune ha accolto la proposta e.🔗 Leggi su Chietitoday.it
