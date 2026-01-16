Nocera Superiore prosegue il programma di cura e manutenzione del verde pubblico

A Nocera Superiore proseguono gli interventi di cura e manutenzione del verde pubblico. L’amministrazione comunale continua con attività di potatura e gestione delle aree verdi e degli alberi cittadini, nell’ambito di un programma volto alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale locale. Questi interventi mirano a mantenere gli spazi verdi sicuri e fruibili per la comunità, contribuendo al benessere e alla qualità della vita dei cittadini.

Continuano sul territorio comunale di Nocera Superiore gli interventi di potatura e manutenzione delle aree verdi e delle alberature cittadine, nell'ambito di un programma costante di cura e valorizzazione del patrimonio verde. Nel corso degli ultimi giorni le attività hanno interessato diverse zone della città, finalizzate a garantire maggiore sicurezza, decoro urbano e fruibilità degli spazi pubblici, per rendere la città sempre più ordinata, accogliente e vivibile per i cittadini. « La cura del verde pubblico – ha dichiarato il Sindaco Gennaro D'Acunzi – rappresenta un elemento essenziale per il benessere della comunità e per la tutela dell'ambiente urbano».

