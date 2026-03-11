Il 11 marzo 2026 ricorre il 118° anniversario della morte di Edmondo De Amicis, autore di

Firenze, 11 marzo 2026 – "Il piccolo scrivano fiorentino" è uno dei più celebri racconti del libro Cuore (1886) di Edmondo De Amicis (morto l’ 11 marzo 1908 ), ed è ambientato a Firenze. Ricalca il legame che l’autore di uno dei libri più popolari della letteratura per ragazzi, aveva con Firenze, come testimoniano le sue collaborazioni con Nuova Antologia e La Nazione. Quel racconto che parla di Firenze. Narra di Giulio, un dodicenne studente di quarta elementare che aiuta segretamente il padre a copiare indirizzi di notte per sostenere la famiglia povera, sacrificando studio e salute, fino alla commovente scoperta da parte del genitore. Figlio maggiore di un impiegato ferroviario con poco stipendio e una famiglia numerosa da mantenere, vive in ristrettezze economiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Cuore, De Amicis e il 'piccolo scrivano fiorentino'

