Busto Arsizio | De Amicis vince il primo torneo di analisi logica Prof in Barattolo

A Busto Arsizio, la scuola “De Amicis” ha trionfato nel primo torneo di analisi logica “Prof in Barattolo”. L’evento ha visto coinvolti diversi istituti, ma alla fine sono stati gli studenti della “De Amicis” a portare a casa la vittoria. La competizione, pensata per rendere più divertente l’apprendimento della grammatica, ha attirato molti giovani e insegnanti, che hanno seguito con attenzione le sfide tra le classi.

**Busto Arsizio, 21 gennaio 2026** – A Busto Arsizio, la scuola **"De Amicis"** ha ottenuto la vittoria nel primo torneo di analisi logica **"Prof in Barattolo"**, un'edizione speciale organizzata per rendere più coinvolgente l'insegnamento della grammatica nelle scuole medie. La competizione, tenutasi presso la **biblioteca comunale** e che ha visto la partecipazione di studenti di terza media da tutta la città, ha visto la squadra della De Amicis vincere il primo posto, con il secondo posto assegnato alla scuola **"Prandina"** dell'**Istituto Comprensivo Tommaseo**. Le due squadre si sono affrontate in un'ultima gara combattuta, in cui ogni singolo esercizio è stato un piccolo rompicapo da risolvere insieme, con metodi tradizionali e manuali: scritti a mano, senza l'utilizzo di strumenti digitali.

