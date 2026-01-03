Da Fruttero al libro Cuore di Edmondo De Amicis passando per ' La Bohème' di Puccini | tutti gli anniversari torinesi del 2026
Il 2026 segna un anno ricco di anniversari legati a Torino, tra cui il ventesimo anniversario dei Giochi Olimpici invernali, un evento che ha profondamente segnato la città. Da Fruttero a Edmondo De Amicis, passando per 'La Bohème' di Puccini, questa ricorrenza invita a riflettere sul patrimonio culturale e sportivo torinese, testimoniando l’importanza di un passato che continua a influenzare il presente.
Il 10 febbraio saranno trascorsi venti anni esatti dall'evento che, su tutti, ha riscritto la storia e la fisionomia di Torino: la ventesima edizione dei Giochi Olimpiadi invernali. Ma il 2026 è anche l'anno del 120esimo anniversario della fondazione del Torino Football Club e dei 140 anni dalla. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Da Fruttero al libro Cuore di Edmondo De Amicis passando per 'La Bohème' di Puccini: tutti gli anniversari torinesi del 2026 - Il 10 febbraio saranno trascorsi venti anni esatti dall'evento che, su tutti, ha riscritto la storia e la fisionomia di Torino: la ventesima edizione dei Giochi Olimpiadi invernali.
