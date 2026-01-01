Lanciano accoglie Azzurra la prima nata del 2026 in provincia di Chieti

A Lanciano, nel 2026, è nata Azzurra, la prima bambina del nuovo anno in provincia di Chieti. Un nome che richiama serenità e speranza, segnando l'inizio di un anno che si auspica ricco di positività. La nascita rappresenta un momento di gioia per la comunità locale, testimoniando l’arrivo di nuove speranze e progetti per il futuro.

Si chiama Azzurra la prima bambina nata in provincia di Chieti nel 2026. Un nome evocativo, che porta con sé una nota di speranza per il nuovo anno. La piccola è venuta alla luce all'ospedale di Lanciano alle 6.24 del primo gennaio.L'ultima nascita del 2025 era stata, sempre al "Renzetti", quella.

