Allarme petrolio a Cuba | le mosse di Trump lasciano a secco le scorte dell' isola

Cuba si trova in una posizione critica. Le scorte di petrolio sono quasi finite e dureranno solo due o tre settimane, secondo le stime di esperti del settore. La decisione di Trump di limitare le importazioni ha lasciato l’isola senza alternative immediate. L’isola si prepara a un periodo difficile, con riserve che scendono rapidamente.

Cuba si avvicina a una delle fasi più critiche della sua storia recente. L'isola dispone di scorte di petrolio sufficienti per circa due o tre settimane ai livelli attuali di consumo, secondo stime di società di monitoraggio del mercato energetico. In assenza di nuove consegne, il Paese rischia un inasprimento drastico del razionamento, con effetti immediati su servizi essenziali. In molte zone, del resto, i blackout sono già quasi quotidiani e le code ai distributori di carburante fanno ormai parte della vita ordinaria. Il deterioramento della situazione è strettamente legato alla nuova fase di pressione esercitata dagli Stati Uniti di Donald Trump.

