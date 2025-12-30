Trump mira al petrolio del Venezuela | con Rubio e Machado prova a prendere tre piccioni con una fava

L'interesse di Donald Trump per le risorse petrolifere del Venezuela si inserisce in un quadro geopolitico complesso, coinvolgendo anche figure come Rubio e Machado. Questa strategia potrebbe avere ripercussioni su molteplici fronti, evidenziando come le dinamiche di potere si sviluppino spesso attraverso alleanze e manovre sottotraccia, analogamente ai giochi di ruolo tra imperatori e loro consiglieri nell'antica Roma.

Ogni imperatore che si rispetti ha bisogno di un alter ego per estendere il potere sulle province: lo aveva capito Nerone, quando riabilitò Tigellino, accusato di lesa maestà per la tresca con Agrippina sorella di Caligola, nominandolo prefetto del pretorio. La sua crudeltà fu utile al dittatore romano per eliminare i nemici. Trump dal canto suo intuì che Marco Rubio, senatore della Florida, esule cubano con il dente avvelenato nei confronti del regime castrista e di tutto ciò che puzza di socialismo, sarebbe stato perfetto per i suoi scopi nominandolo Segretario di Stato. Malgrado il parziale insuccesso della missione caraibica in Giamaica dove Rubio cercò invano di convincere le isole anglofone a rimpatriare i medici cubani, ossatura imprescindibile del sistema sanitario locale e unica fonte di sopravvivenza dell'obsoleto socialismo reale, il Tigellino a stelle e strisce continuò in Guyana e Suriname, garantendo alla prima il mantenimento duty free dell'export negli Usa di petrolio e gas liquido in cambio di una partnership militare ai confini del Venezuela, per "proteggere" la regione di Essequibo dal regime di Maduro.

