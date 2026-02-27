Dal Vaticano al Messico | la solidarietà a Cuba

Una campagna di solidarietà ha coinvolto diverse comunità, raccogliendo viveri e medicinali destinati al popolo cubano. L’iniziativa, promossa da un gruppo di residenti e associazioni, ha superato le aspettative, attirando l’attenzione di molte persone. La mobilitazione si è sviluppata in diverse località e ha coinvolto numerosi volontari, dimostrando un forte senso di unità e collaborazione tra i partecipanti.

È andata oltre le aspettative la campagna di raccolta di viveri e medicine per il popolo cubano lanciata in Messico dal gruppo Va por Cuba e dall'Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí: con lo slogan "De pueblo a pueblo, acabemos con el bloqueo", i messicani hanno donato circa 300 tonnellate di aiuti, caricati dalla Marina messicana, insieme ad altre 900 tonnellate di alimenti, su due navi, la Papaloapan e la Huasteco, dirette all'isola. Si tratta, peraltro, del secondo invio nelle ultime settimane, dopo un primo carico di 814 tonnellate giunto a L'Avana lo scorso 12 febbraio.