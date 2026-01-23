Salento tragico incidente nelle campagne | un uomo muore schiacciato da un albero

Un incidente mortale si è verificato nelle campagne di Ugento, nel basso Salento, provocando la morte di Walter Basile, 53 anni. L’uomo è rimasto schiacciato da un albero durante alcune attività agricole. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente, che ha suscitato grande dolore nella comunità locale.

Tragedia nelle campagne di Ugento, nel basso Salento, dove un uomo di 53 anni, Walter Basile, ha perso la vita oggi in seguito a un grave incidente avvenuto mentre era intento a svolgere alcune operazioni su un albero. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, la vittima stava lavorando sulla pianta quando, per cause ancora in fase di accertamento, un grosso tronco ha ceduto improvvisamente, crollandogli addosso. L'impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al 53enne. Il dramma Nonostante il tempestivo arrivo sul posto degli operatori sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo vano: i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, morto sul colpo a causa dei traumi riportati. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

