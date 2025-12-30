Trovato morto un uomo di 88 anni nelle campagne di contrada Lagni

Un uomo di 88 anni è stato trovato senza vita nelle campagne di contrada Lagni, zona isolata tra i territori di Flumeri e San Sossio Baronia. La scoperta avviene in un’area rurale, al confine tra i due comuni, e sono in corso le indagini per chiarire le cause del decesso.

Il corpo di un uomo di 88 anni è stato rinvenuto nelle campagne di contrada Lagni, area rurale e isolata al confine tra i territori comunali di Flumeri e San Sossio Baronia. Il ritrovamento è avvenuto nelle scorse ore, nelle immediate vicinanze dell'abitazione dell'anziano.Le prime ricostruzioni.

