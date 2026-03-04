Interventi a difesa della costa della falesia e del centro abitato | il sopralluogo a Sirolo degli assessori Consoli e Bugaro

Gli assessori regionali alla Difesa della costa e allo Sviluppo economico hanno effettuato questa mattina un sopralluogo a Sirolo, per verificare i danni al litorale, alla falesia e al centro abitato. Durante la visita, hanno osservato lo stato della spiaggia di San Michele e delle aree circostanti, evidenziando le condizioni attuali delle infrastrutture e delle zone colpite dagli eventi recenti.

SIROLO – Gli assessori regionali alla Difesa della costa, Tiziano Consoli, e allo Sviluppo economico, Giacomo Bugaro, hanno compiuto un sopralluogo questa mattina a Sirolo per constatare i danni al litorale e alla falesia sovrastante la spiaggia di San Michele-Sassi Neri, registrati a seguito delle recenti e violente mareggiate. Il sopralluogo è stato preceduto da un incontro richiesto dall’amministrazione comunale per sollecitare interventi urgenti per la difesa della costa, del centro abitato, e la sicurezza pubblica. Ha partecipato anche il presidente dell’Ente Parco del Conero, Luigi Conte. Il sindaco di Sirolo, Filippo Moschella, e il... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

