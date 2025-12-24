Scontro auto-pedone a Casalgrande muore pensionato di 76 anni

Nella serata di mercoledì, sulla Provinciale 51 a Villalunga di Casalgrande, si è verificato un grave incidente tra un’auto e un pedone. Purtroppo, un uomo di 76 anni è deceduto a seguito dell’impatto. L’incidente è sotto i rilievi delle autorità per chiarire le cause e ricostruire l’accaduto.

Casalgrande (Reggio Emilia), 24 dicembre 2025 – Gravissimo incidente stradale nella serata di mercoledì sulla Provinciale 51, che in quel tratto prende il nome di via Alessandro Volta a Villalunga di Casalgrande. Secondo quanto si è potuto ricostruire nell'immediato, poco prima delle 21 si è verificato uno scontro tra un'auto e un pedone. Ad avere la peggio è stato un uomo di 76 anni, per il quale i soccorsi sanitari sono risultati purtroppo inutili. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza di Casalgrande e l'automedica di Scandiano per prestare il primo soccorso. Ma per il 76enne non c'è stato nulla da fare.

