Lucca | operaio precipita da impalcatura Pegaso in soccorso

Nella serata di venerdì 6 marzo 2026, a Lucca, un operaio di 36 anni è caduto da un’impalcatura mentre lavorava presso l’azienda Selene. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e un'eliambulanza Pegaso, che ha portato l'uomo in ospedale. L’incidente si è verificato durante le attività di lavoro presso il cantiere.

Un drammatico infortunio ha scosso la città di Lucca nella serata di venerdì 6 marzo 2026, quando un operaio di 36 anni è precipitato da un'impalcatura mentre lavorava presso l'azienda Selene. Il sinistro, verificatosi poco prima delle 16:30 in via Vicopelago, ha richiesto l'intervento immediato dell'elisoccorso Pegaso 3 per trasportare il ferito all'Ospedale Pisano di Cisanello. L'uomo, pur avendo riportato un forte trauma cranico, è rimasto cosciente durante l'intera sequenza dei soccorsi. Sul posto sono accorsi anche i tecnici della Medicina del Lavoro dell'ASL e i Carabinieri per avviare le indagini preliminari su questa grave violazione delle norme di sicurezza sul lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Lucca, incidente sul lavoro: cade da impalcatura a Vicopelago, volo di quasi due metri. Operaio gravissimo

Bambino precipita dal secondo piano: soccorso con PegasoAttimi di grande paura questa mattina, 30 dicembre, ad Arezzo nel quartiere Tortaia.

Operaio cade da un’impalcatura a Vicopelago: trasportato in elisoccorso a Cisanello

Contenuti utili per approfondire Lucca operaio precipita da impalcatura....

Temi più discussi: Lucca, operaio cade da un'impalcatura e fa un volo di due metri: è grave; Lucca, operaio cade da un’impalcatura e fa un volo di due metri: è grave; Cade da un’impalcatura a Vicopelago: trasportato in elisoccorso a Cisanello; Precipita da un’impalcatura, operaio gravissimo a Cisanello.

Lucca, operaio cade da un'impalcatura e fa un volo di due metri: è graveGrave incidente sul lavoro giovedì pomeriggio a Vicopelago, frazione del comune di Lucca. E’ qua che attorno alle 16,30 un uomo di 35 anni – per ragioni ancora da chiarire – è caduto da una impalcatur ... corrierefiorentino.corriere.it

Lucca, incidente sul lavoro: cade da impalcatura a Vicopelago, volo di quasi due metri. Operaio gravissimoSul posto sono intervenuti la Misericordia di Lucca, i carabinieri e il personale della medicina del lavoro dell'Asl Toscana nord ovest ... firenzepost.it

Il Galatasaray è pronto a riscattare Noa Lang, il Napoli metterebbe a segno una insperata plusvalenza. Tornerà alla base Lorenzo Lucca. - facebook.com facebook

Lucca a Villa Stuart per farsi visitare la caviglia infortunata x.com