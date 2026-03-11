Cristina Pugliese trovata morta nella doccia la Procura chiede archiviazione | Nessun segno di colluttazione

La Procura di Verona ha chiesto l’archiviazione del caso riguardante la morte di Cristina Pugliese, 27 anni, trovata senza vita nella sua casa. Secondo le indagini, non sono stati riscontrati segni di colluttazione sulla scena del decesso. La decisione mira a chiudere definitivamente il procedimento, che era stato aperto per omicidio volontario.

La Procura di Verona chiede l'archiviazione per la morte della 27enne Cristina Pugliese e chiudere l'inchiesta per omicidio volontario. La famiglia è pronta a opporsi. Maria Cristina Pugliese, trovata morta nella doccia: l'autopsia non chiarisce, chiesta l'archiviazione per il compagnoA distanza di oltre un anno dalla morte di Maria Cristina Pugliese, la ragazza di 27 anni trovata senza vita nel box doccia di casa a Caldiero (Verona), la Procura scaligera ha ... Maria Cristina Pugliese trovata morta a 27 anni nella doccia di casa: la Procura chiede l'archiviazione dell'inchiesta per omicidioVERONA - Era stata trovata morta nella sua abitazione di Caldiero, dentro la doccia con il tubo flessibile attorno al collo, la 27enne Maria Cristina Pugliese. Per il decesso della ...