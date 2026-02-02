Procura di Vittoria chiede archiviazione caso neonata morta indagini conclusi senza colpe

La Procura di Vittoria ha chiuso le indagini sul caso della neonata di sei mesi morta il 20 ottobre scorso. I magistrati hanno chiesto l’archiviazione, ritenendo che non ci siano colpe da parte di nessuno. La piccola è deceduta per un arresto cardiaco causato da una broncopolmonite da aspirazione.

Una neonata di sei mesi è morta il 20 ottobre 2023 a Vittoria, in provincia di Ragusa, dopo un arresto cardiorespiratorio provocato da una broncopolmonite da aspirazione. La Procura di Ragusa ha chiesto l'archiviazione del caso nei confronti dei genitori, entrambi di origine marocchina, dopo l'esito di una perizia medico-legale condotta da un esperto di Catania, Giuseppe Ragazzi, e da una pediatra neonatologa di Messina, Eloisa Gitto. I due esperti sono stati incaricati di accertare se la piccola avesse già presentato patologie neurologiche o altre condizioni preesistenti che potessero aver influenzato lo sviluppo della polmonite.

