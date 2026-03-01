Identificata la donna trovata morta a Catania la Procura diffonde una foto | Chi ha informazioni utili parli

La donna trovata morta in un edificio abbandonato a Catania è stata identificata dalla Procura come Elisabeta Boldijar, una romena di 36 anni senza fissa dimora. La Procura ha diffuso una foto della vittima e invita chiunque abbia informazioni utili a rivolgersi alla Squadra mobile. Al momento, non sono state rese note altre dettagli o circostanze riguardanti il caso.

Identificata la donna trovata morta a Catania all'interno di un edificio abbandonato. Diffusa dalla Procura anche una foto della vittima, la 36enne romena Elisabeta Boldijar, senza fissa dimora: "Chiunque abbia informazioni utili, si rivolga alla Squadra mobile". Proseguono le indagini.