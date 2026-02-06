La Guardia di Finanza ha ispezionato gli accordi della prefettura di Rieti legati all’accoglienza dei migranti. Questa mattina Gennaro Capo, il direttore centrale dei servizi per l’immigrazione, è stato iscritto nel registro degli indagati per turbativa d’asta. Il suo nome è finito nell’inchiesta coordinata dalla Procura europea di Roma, che indaga su alcune irregolarità nei bandi pubblicati dalla prefettura. La vicenda coinvolge direttamente un esponente di alto livello del Viminale, nominato dal governo Meloni appena un

Il governo Meloni lo aveva nominato nel Consiglio dei ministri del 14 luglio 2025. Oggi Gennaro Capo, direttore della Direzione centrale dei servizi per l’immigrazione e l’asilo del ministero dell’Interno, è indagato in un’inchiesta della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura europea di Roma (Eppo) su alcune presunte irregolarità nei bandi della prefettura di Rieti per l’ accoglienza dei migranti. Nell’inchiesta sono sei gli indagati che devono rispondere, a vario titolo, di turbata libertà degli incanti. Le contestazioni a Capo, secondo quanto si apprende, riguardano fatti relativi a quando era prefetto di Rieti, tra il 2021 e il novembre del 2023. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Accoglienza migranti, indagato il capo della Direzione centrale Immigrazione del Viminale: “Turbativa d’asta”

Approfondimenti su Immigrazione Rieti

Ultime notizie su Immigrazione Rieti

Accoglienza dei migranti, indagato direttore immigrazione Viminale

