L’ambasciatrice Mona Juul è stata rimossa dall’incarico in Norvegia. La decisione arriva dopo le rivelazioni sui file Epstein, che hanno sollevato polemiche nel paese. Il Ministro degli Esteri Espen Barth Eide ha annunciato la notizia al quotidiano Dagens Næringsliv, senza entrare troppo nei dettagli. La mossa sorprende molti, considerando il ruolo di Juul e le recenti vicende legate ai file. Ora si attende di capire quali saranno i prossimi passi ufficiali del governo norvegese.

L’importante diplomatica norvegese Mona Juul è stata sollevata dal suo incarico di ambasciatrice dal governo dopo le rivelazioni sui suoi legami con Jeffrey Epstein. In precedenza è stata ambasciatrice della Norvegia presso le Nazioni Unite e ha presieduto il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. La notizia è tratta dalla dichiarazione rilasciata dal Ministro degli Esteri norvegese Espen Barth Eide al Dagens Næringsliv. La juul ha dichiarato: “Mi assumo la piena responsabilità delle mie scelte e riconosco di aver dimostrato scarso giudizio. Prendo completamente e inequivocabilmente le distanze da Epstein e dalle sue azioni ed esprimo la mia più profonda solidarietà e il mio sostegno alle vittime. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Epstein files, Norvegia: ambasciatrice Mona Juul rimossa dall’incarico

