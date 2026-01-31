Il Pd aveva diffuso la voce che il pronto soccorso chiudesse di notte, provocando preoccupazione tra i cittadini. Tuttavia, l’Usl ha subito chiarito che non ci sono piani di chiusura notturna e che il servizio rimarrà attivo come sempre. La polemica rimane aperta, mentre le autorità rassicurano sulla continuità delle cure.

Il Pd lancia l’allarme sulla chiusura notturna del pronto soccorso ma viene seccamente smentito dall’Usl. Il pronto soccorso dell’ospedale potrebbe essere a rischio di chiusura nelle ore notturne: una notizia o meglio una indiscrezione rilanciata da un comunicato ufficiale del Pd di Orvieto che ha creato allarme ma che è stato smentita e contradetta non solo dalla direzione dell’Azienda sanitaria, ma anche da una nota del Pd regionale. Una gaffe che ha fatto molto rumore e che sarebbe stata causata dal fatto che la segreteria del partito orvietano avrebbe preso per buona la "soffiata" proveniente da un sindaco del Pd del comprensorio, senza verificarla con i vertici dell’ospedale e della Asl. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Pronto soccorso chiuso di notte". Ma l’Asl smentisce l’allarme del Pd

Approfondimenti su Pronto Soccorso Notte

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pronto Soccorso Notte

Argomenti discussi: Vico Equense. Pronto soccorso chiuso, non si può più aspettare; Sanità, si riaprono vecchi e nuovi fronti: il punto nascita di Spoleto ancora chiuso, un P.Soccorso a rischio; Bando per i medici di pronto soccorso: in graduatoria solo specializzandi; Inferno pronto soccorso a Torrette: una notte senza barelle con i pazienti dirottati altrove.

Ospedale di Boscotrecase verso la svolta: il Pronto soccorso pronto a riaprire dopo cinque anniIl Pronto soccorso, chiuso dal marzo 2020 quando la struttura fu trasformata in Covid Hospital, sarebbe vicino alla riapertura. agro24.it

Vico Equense. «Pronto soccorso chiuso, non si può più aspettare»Il diritto alla salute torna a farsi sentire nelle piazze della Penisola Sorrentina. È accaduto anche ieri a Vico Equense, dove cittadini, associazioni e comitati si sono ritrovati davanti ... ilmattino.it

Hanno accusato disturbi dopo la lezione di educazione motoria e tre si sono rivolti al pronto soccorso. Il sindaco Dalla Valentina ha emesso un'ordinanza precauzionale di divieto d'uso della scuola - facebook.com facebook

RT @roccapresidente: Una riflessione sul futuro del pronto soccorso. x.com