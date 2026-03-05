Guerra in Iran cosa farà l' Italia per aiutare i Paesi del Golfo? Dall' invio dei Samp-T ai radar fino agli aerei spia

L’Italia sta valutando le proprie azioni in risposta alla guerra in Iran, considerando l’invio di sistemi di difesa come i missili Samp-T, radar e aerei spia. La situazione nel Golfo coinvolge diversi Paesi, che monitorano attentamente le scorte di risorse e la collaborazione con gli alleati. La questione riguarda principalmente la quantità di materiali disponibili e le capacità militari messe in campo.

Per alcuni Paesi l’esito finale della guerra nel Golfo si gioca su due fronti: sul numero delle scorte rimaste e su quelle che possono essere raccolte tra gli alleati. Un equilibrio fragile da fronteggiare, mentre sul campo il conflitto va avanti senza possibilità di prevederne il futuro. Così dai Paesi mediorientali si alza un appello che attraversa il mediterraneo per arrivare in Europa. Una richiesta urgente di sostegno militare da declinare tra i diversi tipi di forniture per la difesa. Cosa farà l'Italia L’Italia, dal canto suo, sembra pronta a fare la propria parte. Pronta a supportare i suoi alleati strategici diventati – negli ultimi giorni- bersaglio dei missili dell’Iran. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Temi più discussi: I paesi del Golfo trascinati in una guerra che volevano evitare; Perché l'Iran ha attaccato i Paesi del Golfo, dopo l'offensiva di Stati Uniti e Israele; Perché l'Iran attacca obiettivi civili nei paesi del Golfo; Media: Anche l'ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos.

Guerra Iran, Paesi del Golfo chiedono supportoI Paesi del Golfo, esprimendo una fortissima preoccupazione per l'evoluzione della crisi in Medio Oriente, hanno manifestato la necessità di rafforzare con urgenza le proprie capacità di difesa. La Sp ... tg24.sky.it

