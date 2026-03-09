Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa | sul tavolo la guerra in Iran

Il presidente della Repubblica ha convocato il Consiglio supremo di difesa al Quirinale per venerdì 13 marzo alle 10. La riunione si concentrerà sulla guerra in Iran e nel Medio Oriente e coinvolgerà i vertici militari e istituzionali italiani. L’incontro si svolgerà in un momento di tensione internazionale legata a questa regione. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul dibattito.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di difesa, al palazzo del Quirinale, per venerdì 13 marzo alle ore 10 con il seguente ordine del giorno: La guerra in Iran e in Medioriente. Analisi della situazione internazionale e degli effetti della crisi in corso. Lo rende noto il Quirinale in una nota. Quante volte Mattarella ha riunito il Consiglio supremo di difesa. Durante il suo mandato, Mattarella ha presieduto il Consiglio Supremo di Difesa circa 20 volte. Di norma il CSD si riunisce due volte l’anno, ma data la situazione internazionale, era abbastanza prevedibile che ci fosse un nuovo appuntamento. 🔗 Leggi su Open.online

