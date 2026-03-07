Iran Tajani rassicura | Oltre 20 mila italiani rimpatriati da inizio guerra

Il ministro degli Esteri ha annunciato che oltre 20 mila italiani sono stati rimpatriati dall'Iran dall'inizio del conflitto. Sul fronte diplomatico, ha chiesto all'Unione Europea di rispondere in modo coordinato alla situazione. La notizia riguarda le operazioni di evacuazione e le comunicazioni ufficiali tra le autorità italiane e iraniane. La questione coinvolge sia le autorità italiane che quelle iraniane in un quadro di gestione della crisi.

Sul fronte diplomatico, il ministro degli Esteri ha sollecitato una risposta compatta dell'Unione Europea, affinché possa "svolgere un ruolo comune per la pace" e favorire la de-escalation "Siamo già arrivati a oltre 20 mila persone che sono state rimpatriate dall'inizio della crisi in Iran e continuiamo a procedere con il maggior numero possibile di voli che si riescono a organizzare laddove vengono riaperti aeroporti". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un punto stampa alla Farnesina, rassicura sulla sorte degli italiani rimasti bloccati nei Paesi del Golfo Persico dopo gli attacchi di rappresaglia della Repubblica Islamica nell'area, lanciati a seguito dei raid di Israele e Usa su Teheran.