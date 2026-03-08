Tajani | Rimpatriati oltre 20mila italiani dall' inizio della crisi nel Golfo – Il video

Da quando è iniziata la crisi in Iran, più di ventimila italiani sono stati rimpatriati. La notizia è stata confermata da un rappresentante ufficiale durante un intervento pubblico. L’operazione, portata avanti dalle autorità italiane, riguarda cittadini italiani che si trovavano nel paese coinvolto. Nessuna altra informazione è stata fornita sui tempi o sui mezzi impiegati per questi rimpatri.

(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2026 "Dall'inizio della crisi in Iran sono stati rimpatriati oltre 20mila italiani. Continuiamo a procedere con il maggior numero possibile di voli che si riescono a organizzare laddove vengono riaperti aeroporti. La situazione dei nostri connazionali che vogliono rientrare sta lentamente migliorando". Lo ha reso noto il Ministro degli Esteri Antonio Tajani che aveva stimato nei giorni scorsi in 100 mila i connazionali nell'area a rischio. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

