Bollette Meloni | Pronta ad aumentare le tasse a chi specula sui prezzi dell’energia

Il governo annuncia la possibilità di aumentare le tasse a chi specula sui prezzi dell’energia, in risposta a eventuali comportamenti che fanno lievitare i costi per i consumatori. La ministra delle imprese ha dichiarato che il governo è pronto a intervenire per contrastare le speculazioni sui prezzi dell’energia, sottolineando l’intenzione di agire se si verificassero comportamenti di questo tipo.

Il governo è pronto a intervenire contro eventuali speculazioni sui prezzi dell’energia. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, spiegando che l’esecutivo sta monitorando con attenzione l’andamento del mercato energetico nelle ore successive alle tensioni internazionali che stanno colpendo l’area del Golfo Persico. “Abbiamo già sentito in queste ore il presidente di Arera, che ha attivato i meccanismi necessari per evitare fenomeni speculativi”, ha detto Meloni durante un intervento al programma radiofonico “Non stop news” su RTL 102.5. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha infatti attivato una task force dedicata al monitoraggio dei prezzi, in particolare quelli del gas. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Competitività, Meloni: «I temi sono molti. A nome dell’Italia mi concentrerò sui prezzi dell’energia»Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio a margine dell’incontro informale dei leader dell’Unione europea al Castello di Alden Biesen in Belgio.

Bollette: Governo studia intervento, Salvini punta al contributo bancario per calmierare i prezzi dell’energia.Decreto Bollette: Salvini Punta alle Banche, il Governo Bilancia Interessi e Regole Europee Il governo italiano è al lavoro per un nuovo decreto...

Generi alimentari, carburante, bollette, trasporti. Gli amici di Giorgia Meloni scatenano guerre, e il conto lo pagano anche le famiglie italiane. - facebook.com facebook