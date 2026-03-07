Iran Meloni indica la strada | Con Macron Merz e Starmer al lavoro per evitare escalation

Il governo italiano ha annunciato di lavorare con Francia, Germania e Regno Unito per prevenire un’ulteriore escalation in Medio Oriente. La premier ha indicato questa linea d’azione durante un incontro con i rappresentanti di questi paesi, con l’obiettivo di riprendere i negoziati e mantenere la stabilità nella regione. Nessun dettaglio sui tempi o sui contenuti specifici delle iniziative.

Il primo ministro ribadisce la linea di Roma: “Non siamo parte del conflitto e non intendiamo diventarne parte: siamo al lavoro per ridurre le tensioni” L’asse con Francia, Germania e Regno Unito per evitare l’escalation in Medio Oriente e riprendere i negoziati. Giorgia Meloni ha fatto il punto della situazione sul dossier Iran in un video pubblicato sui canali social, confermando che “il governo è al lavoro senza sosta per tutelare la sicurezza dei nostri cittadini e per tutelare gli interessi dell’Italia”. Il primo ministro ha spiegato di aver “promosso un confronto stretto tra Italia, Francia, Germania e Regno Unito per affrontare insieme questa crisi e rafforzare l’azione diplomatica”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Meloni, Starmer, Merz e Macron: "Diplomazia e coordinamento militare su Iran"Lavorare insieme per "la diplomazia e il coordinamento militare" in risposta all'escalation bellica innescata in Medio Oriente dagli attacchi di Usa...

"Ho parlato oggi con il mio amico, il Presidente Emmanuel Macron. Abbiamo discusso delle nostre preoccupazioni comuni sull'evoluzione della situazione in Asia occidentale e sulla necessità di un ritorno al dialogo e alla diplomazia. Continueremo a collabor x.com