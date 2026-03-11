Crisi Iran Meloni Avanti con raccordo con Francia Germania e Uk

Il governo italiano ha rafforzato il coordinamento con Francia, Germania e Regno Unito in risposta alla crisi in Iran. La premier ha annunciato che il dialogo tra i paesi coinvolti prosegue per affrontare la situazione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata su eventuali misure o decisioni specifiche, ma l’intento è di mantenere un fronte comune. La notizia è stata diffusa oggi da fonti ufficiali di Roma.

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Abbiamo promosso un coordinamento con Francia, Germania e Regno Unito. Con il Cancelliere Merz, il Primo Ministro Starmer e il Presidente Macron abbiamo avuto modo di sentirci più volte, in questi giorni, per condividere le valutazioni sull'evoluzione della crisi e coordinare le rispettive risposte nazionali, a fronte di ripercussioni globali sia sul piano economico che sul piano della sicurezza, inclusa quella energetica e alimentare. Siamo determinati a mantenere questo raccordo per calibrare tempestivamente le strategie comuni e non risparmiare alcuno sforzo, d'intesa con i partner regionali, nel favorire iniziative che riportino stabilità nell'area". 🔗 Leggi su Iltempo.it

