Il governo italiano ha rafforzato il coordinamento con Francia, Germania e Regno Unito in risposta alla crisi in Iran. La premier ha annunciato che il dialogo tra i paesi coinvolti prosegue per affrontare la situazione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata su eventuali misure o decisioni specifiche, ma l’intento è di mantenere un fronte comune. La notizia è stata diffusa oggi da fonti ufficiali di Roma.

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Abbiamo promosso un coordinamento con Francia, Germania e Regno Unito. Con il Cancelliere Merz, il Primo Ministro Starmer e il Presidente Macron abbiamo avuto modo di sentirci più volte, in questi giorni, per condividere le valutazioni sull'evoluzione della crisi e coordinare le rispettive risposte nazionali, a fronte di ripercussioni globali sia sul piano economico che sul piano della sicurezza, inclusa quella energetica e alimentare. Siamo determinati a mantenere questo raccordo per calibrare tempestivamente le strategie comuni e non risparmiare alcuno sforzo, d'intesa con i partner regionali, nel favorire iniziative che riportino stabilità nell'area". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Crisi Iran, Meloni Avanti con raccordo con Francia, Germania e Uk

Articoli correlati

Leggi anche: Iran, Meloni rassicura: «Non vogliamo entrare in guerra». La fregata italiana a Cipro in missione «preventiva» e il confronto con Francia, Germania e Uk

Leggi anche: Iran, l’Ue ciancia di vertici e de-escalation. Francia e Germania all’opera con Uk

Crisi Iran, Meloni Avanti con raccordo con Francia, Germania e Uk

Una selezione di notizie su Crisi Iran

Temi più discussi: Iran, Meloni e Crosetto al Colle da Mattarella: Crisi peggiore da decenni; Guerra all’Iran? Colpa di Putin. L’attacco spiegato da Meloni; La crisi del diritto internazionale è figlia della guerra in Ucraina: Meloni collega il conflitto in Iran con l’invasione russa; Guerra Iran, le posizioni dell'Italia e dei Paesi europei dopo gli attacchi Usa-Israele.

Meloni: Crisi Iran investe nostri interessi, Governo non si sottrae a dibattito(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 La crisi in Medio Oriente investe con i suoi effetti l’economia e gli interessi italiani. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le ... quotidiano.net

Meloni: Crisi in Iran tra le più complesse degli ultimi decenni, serve serietàVoglio relazionare al parlamento e relazionarmi con le forze politiche su come affrontare la crisi in Medio Oriente, una crisi tra le più complesse degli ultimi decenni che impone di agire con seriet ... ilgiornale.it

#Iran , #Meloni: crisi complessa, invito alla coesione. Italia non prenderà parte agli attacchi - #IranWar - #governoMeloni - facebook.com facebook

Crisi in medio oriente: gli Stati Uniti attaccano navi posamine dell’Iran nello stretto di Hormuz. Droni e missili colpiscono ancora Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Kuwait e Qatar. Segui gli aggiornamenti a questo link x.com