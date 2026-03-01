Iran l’Ue ciancia di vertici e de-escalation Francia e Germania all’opera con Uk

L’Unione Europea parla di vertici e di de-escalazione, mentre Francia e Germania collaborano con il Regno Unito. Bruxelles sembra perdere terreno rispetto a Russia e Cina, che si oppongono agli Stati Uniti. Nel frattempo, le tensioni si fanno sentire con un’Italia che sembra meno protagonista rispetto alle altre potenze coinvolte nel confronto internazionale.

Mentre il leone ruggisce, Bruxelles fa la parte del micino spelacchiato. Di fronte all'operazione «Ruggito del leone» lanciata da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, l'Unione europea reagisce come spesso accade nei momenti decisivi: convocando riunioni. Per oggi, l'Alta Rappresentante Ue, Kaja Kallas, ha convocato un Consiglio Affari Esteri straordinario in collegamento video con i ministri degli Stati membri. «A seguito della situazione in corso in Iran, lunedì convocherò un collegio speciale dei commissari», ha scritto su X la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Nelle stesse ore, la numero uno dell'esecutivo comunitario...