Iran Meloni rassicura | Non vogliamo entrare in guerra La fregata italiana a Cipro in missione preventiva e il confronto con Francia Germania e Uk

La presidente del Consiglio ha dichiarato che l’Italia non vuole entrare in guerra e che non fa parte del conflitto. La fregata italiana si trova a Cipro in una missione definita “preventiva”. La dichiarazione segue un confronto tra Italia, Francia, Germania e Regno Unito, con l’obiettivo di rassicurare sulla posizione del Paese. La notizia riguarda le recenti dichiarazioni ufficiali e la presenza militare nel Mediterraneo.

«L’Italia non è parte del conflitto e non intende diventarlo». Con queste parole la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si rivolge ai cittadini in un video pubblicato sui canali social, chiarendo la posizione dell’Italia nella crisi in Medio Oriente, dopo l’attacco congiunto Stati Uniti-Israele contro l’Iran. La premier cerca così di rassicurare la popolazione in un periodo di forte tensione geopolitica, spiegando di aver avviato un « confronto » e un « coordinamento » con Francia, Germania e Regno Unito per rafforzare l’azione diplomatica. «Con il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz, il primo ministro britannico Starmer abbiamo condiviso la necessità di lavorare insieme per evitare il più possibile un’ulteriore escalation e contribuire alla stabilità internazionale», sottolinea Meloni. 🔗 Leggi su Open.online

Meloni: “Abbiamo disposto il dispiegamento di una fregata italiana a Cipro. Ci coordiniamo con gli altri Stati europei”“Per garantire la sicurezza dei confini dell’Unione europea abbiamo anche disposto il dispiegamento di una fregata italiana a Cipro, un atto che è di...

