Al Bracco Tre pecore viziose di Scarpetta rivive negli anni Settanta

Questa sera al Teatro Bracco di Napoli va in scena “Tre pecore viziose” di Eduardo Scarpetta. Lo spettacolo, in scena dal 5 febbraio, si presenta in una versione rivisitata con l’adattamento e la regia di Salvatore Pinto. Sul palco c’è anche Enzo Attanasio, impegnato in una commedia che mescola fedeltà alla tradizione e un tocco di freschezza.

Dal 5 febbraio il Teatro Bracco di Napoli accoglie "Tre pecore viziose" di Eduardo Scarpetta, proposto in una nuova versione scenica con l'adattamento e la regia di Salvatore Pinto, che condivide il palcoscenico con Enzo Attanasio in un meccanismo comico calibrato tra rispetto della tradizione e libertà interpretativa. Accanto a loro Ivano Schiavi e Stefano Sannino, in un cast ampio e articolato che conta complessivamente quindici interpreti. In scena fino a domenica 8 febbraio (feriali ore 21, sabato ore 19.30, domenica ore 18.30), "Tre pecore viziose" racconta le disavventure di Fortunato, Camillo e Felice, tre uomini sposati e incalliti seduttori che, fingendosi scapoli, tentano improbabili conquiste amorose.

Al teatro Manzoni torna “Il medico dei pazzi”, una delle commedie più celebri di Eduardo Scarpetta.

Grazie alla mia amica Diletta Acanfora , a Enzo Agliardi, a Canale 8. Vi aspetto dal 5 febbraio al Teatro Bracco di Napoli con TRE PECORE VIZIOSE di Eduardo Scarpetta Diretto e interpretato da Salvatòre Pinto, con Stefano Sannino e con Ivano Schiavi. S - facebook.com facebook

