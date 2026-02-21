Dentro i sottopassi Lingotto e Spezia labirinti di cemento e transenne | viaggio tra burocrazia costi e rinvii

I lavori nei sottopassi Lingotto e Spezia si sono fermati a causa di ritardi e aumenti di costi. Le nuove strutture, iniziate tre anni fa, sono rimaste incomplete, lasciando i passaggi sotterranei pieni di transenne e cemento inutilizzato. Mentre alcune parti della città avanzano con progetti innovativi, queste aree rimangono imprigionate in una burocrazia lunga e complicata. La situazione evidenzia le difficoltà di intervento rapido nelle infrastrutture urbane di Torino.

Sottopasso Spezia: il sogno incompiuto di Torino 2006, chiuso per un incendio a gennaio 2026 e la corsa contro il tempo per la riapertura. Sottopasso Lingotto: una riapertura a metà tra burocrazia e bandi. Di mezzo c'è anche l'effetto "Ponte Morandi" C’è una Torino che corre veloce verso il futuro delle startup e dell'aerospazio, e poi c’è una Torino che resta ferma, imbottigliata, a pochi metri sotto il livello del suolo. È la Torino zona Sud, quella dei sottopassi Lingotto e Spezia, labirinti di cemento e transenne che da anni rappresentano i più grandi paradossi infrastrutturali della città.🔗 Leggi su Torinotoday.it

