Ex Ilva e crisi industriale l’Italia costretta a importare acciaio

L’Italia si trova a dover importare acciaio a causa della crisi industriale e della chiusura dell’ex Ilva. Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy, è stato criticato da più parti per la gestione della vertenza. La situazione ha dominato le notizie di giornata, evidenziando le difficoltà del settore siderurgico nazionale.

Lavoro Il ministro Urso non risponde alle opposizioni. E su Taranto: «È colpa della magistratura» Lavoro Il ministro Urso non risponde alle opposizioni. E su Taranto: «È colpa della magistratura» Non è stata una gran giornata per Adolfo Urso, attaccato su tutti i fronti per la gestione della vertenza Ilva. In mattinata al ministro delle Imprese è arrivata la notizia dell’esposto da parte delle associazioni tarantine VeraLeaks, Giorgioforever e Giustizia per Taranto (sostenute da Avs, Pd e M5s) contro di lui e i vertici di Acciaierie d’Italia in as sulle condizioni di sicurezza dell’impianto, sia per chi ci vive accanto che per chi ci lavora. Poi l’attacco della Fiom: «Urso ha fallito», ha detto il segretario Michele De Palma presentando i dati sullo stato dell’industria. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

