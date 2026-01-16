Crans-Montana la procura chiede una cauzione di 400mila franchi ai Moretti

La procura di Crans-Montana ha richiesto una cauzione di 400.000 franchi svizzeri, circa 430.000 euro, per la liberazione di Jacques e Jessica Moretti. I procuratori vallesani stanno conducendo un'indagine sulla tragedia avvenuta nella località svizzera, e questa richiesta rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario. La decisione sulla concessione della cauzione spetta ora alle autorità competenti.

(Adnkronos) – I procuratori vallesani che indagano sulla tragedia di Crans-Montana chiedono una cauzione di 400mila franchi (200mila ciascuno), circa 430mila euro, per concedere la libertà a Jacques e Jessica Moretti. Lo riferisce la radiotelevisione svizzera Rts, secondo cui a decidere sulla richiesta sarà il tribunale per le misure coercitive. La coppia è proprietaria del Constellation, il locale in cui hanno perso la vita 40 persone nella notte di Capodanno. Al momento la Commissione europea non ha ricevuto alcuna richiesta da parte dell'Italia riguardo al costituirsi parte civile nel procedimento riguardante l'incendio avvenuto nel locale di Crans-Montana.

