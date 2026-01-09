Strage Crans-Montana coniugi Moretti davanti ai pm | c’è un arresto

I coniugi Moretti si sono presentati questa mattina davanti ai pubblici ministeri di Crans-Montana, in seguito alla recente strage avvenuta nella località svizzera. L'episodio ha suscitato grande attenzione, e nelle ultime ore è stato effettuato un arresto. La scena si è svolta in un contesto di tensione e attesa, con le persone presenti che seguivano con attenzione gli sviluppi dell’indagine.

Una mattina gelida, le telecamere puntate, il silenzio assordante. A Crans-Montana, davanti al palazzo del Ministero pubblico, due figure scendono dall’auto e attraversano il corridoio di giornalisti e curiosi. Nessun commento, nessuna spiegazione. Solo sguardi bassi e tensione nell’aria. È l’ennesima scena di una tragedia che continua a fare male. La notte di Capodanno, che doveva essere festa e musica al locale Constellation, si è trasformata in un incubo che il Vallese e mezza Europa non riescono a dimenticare. Da allora, la domanda è una sola: chi doveva proteggere quei ragazzi, e cosa non ha funzionato davvero quella notte? Jacques e Jessica Moretti davanti ai pm. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Crans-Montana, nuove accuse: "Cancellati video la notte della strage". Interrogati i coniugi Moretti

